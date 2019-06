La singular persona que prestó apoyo a Raquel Argandoña tras su polémica salida de Canal 13

Polémica ha sido la salida de Raquel Argandoña de “Bienvenidos” de Canal 13, quien habría sido despedida y fue la mismísima Patricia Maldonado quien se lo informó, antes que la producción del canal.

Sobre esto habló en “Sin Límite” de Radio Agricultura e informó que ha recibido un increíble apoyo de una persona inesperada: su expareja.

“Cuando de repente te llama tu ex, en este caso Hernán (Calderón), y te dice: ‘Si necesitas algo, estoy 24/7‘, es la raja (…) Que te diga, ‘estoy 24/7, pídeme lo que quieras’, no sé si me estará escuchando, pero pucha Hernán, eres la raja y si de repente querí un retroceso histórico…” narró entre risas Raquel Argandoña para luego volver a agradecer la ayuda que le brindó su expareja.

Cabe mencionar que su salía tendría que ver con la mala relación que mantendría con el productor ejecutivo Javier Urrutia, de acuerdo al diario La Cuarta.

