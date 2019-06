Alison Mandel se compara con Paloma Mami al lucir sus propias curvas

Alison Mandel nos tiene acostumbrados a su rutinas de stand up, tal como lo hizo en la edición del año 2018 del Festival de Viña del Mar, donde ganó la Gaviota de Oro.



En ese contexto, la ex “Club de la Comedia” sigue armando sus rutinas y también aprovecha la instancia para publicar cosas en sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones, Alison Mandel aprovechó de mostrar las curvas de su cuerpo citando la última canción de Paloma Mami, “Don’t talk about me”.

“Nadie me dice estas cosas pero quería ser por un segundo Paloma Mami. No me juzguen, déjenme ser”, comentó la humorista.

