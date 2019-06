Mauricio Jurgensen sobre J. A. Kast: "Es una persona que me preocupa"

Mauricio Jurgensen, panelista de “Bienvenidos”, expuso su visión política en una extensa entrevista con The Clinic. Allí respondió ser de izquierda y asegurar que “no voy a votar nunca por la derecha”.

Sin embargo, su análisis sobre el actual estado de la izquierda, no es promisorio. “Veo a la izquierda, sin ser analista político ni pretender serlo, viviendo lo que merece vivir: una reinvención fallida, muchos pecados de una administración muy larga”, dijo.

Consultado por si le preocupa un ascenso de la ultraderecha, Jurgensen respondió que “José Antonio (Kast) es una persona que me preocupa. Me preocupa ese discurso, me preocupa cómo ese discurso puede ser efectivo en la masa”.

“A mí lo que me preocupa, más allá de los bloques, es como el discurso populista, encendido, inflamado, apelando a los inmigrantes, esta agenda valórica media vieja escuela, esta mezcla entre Iglesia y política, esta lógica de los viejos valores, eso que encarna Kast“, apuntó el periodista.

No obstante, no ve que en el actual escenario político haya alguien que le haga un contrapeso: “Me siento huérfano de referente y siento que hay mucha gente que se siente con el corazón de izquierda, que le pasa un poco lo mismo”.