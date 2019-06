Cantante de Rojo recibe despiadadas críticas al olvidar letra de canción

Victoria Constanzo, cantante de “Rojo” que busca su paso a la semifinal del programa de talentos, vivió una de sus peores jornadas.



Resulta que la artista se presentó en el escenario para interpretar “Mambo” de Mon Laferte, pero cuando estaba cantando se fue en blanco y olvidó la letra.

“Ni siquiera tengo ganas de llorar, solo me fui en blanco. Deseaba hacer un buen espectáculo, nada que hacer”, fue el comentario que hizo la cantante después de su presentación.

Por otro lado, los jueces de “Rojo” no tuvieron piedad con Victoria, siendo Neilas Katinas el más duro, ya que el bailarín le puso un 1,9, la nota más baja que se ha puesto en esta edición.

“Esto no puede suceder si quieres pasar a una semifinal. Hay que tener preparación mental, que es igual de importante que la preparación vocal. No se puede quedar tanto en negro… Esto no es profesional”, manifestó Neilas.