Echaron a Rafa Olarra y Daniela Nicolás de Fox Sports

Este martes, Fox Sports Chile desvinculó a Rafael Olarra y Daniela Nicolás del canal. Ambos participaron de los programas “Kick Off” y “Fox Players”.

Quien primero lo confirmó fue ella. A través de su Instagram, la actriz expuso que “hoy es mi último día en Fox Sports Chile y sólo tengo palabras de agradecimiento para el tremendo equipo que me acogió todo este tiempo”.

Luego, en conversación con La Cuarta, Nicolás reconoció que todo fue intempestivo. “Fue todo muy sorpresivo, no me lo esperaba. Siento mucha pena, porque en Fox me trataron con mucho cariño, era como una familia, por lo que es triste irse de un lugar donde hay tantos afectos y donde fue tan agradable trabajar”, dijo.

Por su parte, el exfutbolista comunicó de esta manera su salida: “Gracias por la oportunidad Fox Sports Chile y espero cerrar de buena forma mi salida”.

Sin embargo, en conversación con Las Últimas Noticias, Olarra fue un más duro. Luego de tres años en la empresa dijo que “en Fox Sports querían que fuera el ex futbolista-galán pasado para la punta” y que se sentía incómodo haciendo temas más lúdicos alejados al fútbol, como le pedían.

“Después de la salida de mi novia de canal, la Naty Mandiola, uno pensaba que podría venir esto en un minuto, pero claramente en los profesional traté de entregarme al máximo y separar las cosas”, dijo, agregando que a echa la despidieron por tener una relación con él.

“Siempre fui profesional, siempre llegué a la hora, no tuve nunca un pero para hacer un programa que quiezás no me tocaba hacer, estuve comprometido con la empresa”, aseguró.

Al comentarista le quedaban tres años de contrato, por lo que no descarta la vía judicial para llegar a un acuerdo con Fox Sports Chile.

