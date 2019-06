"Río Oscuro" suma a histórico ex actor de TVN y de Mega

“Río Oscuro” tuvo un impactante capítulo durante la noche del miércoles recién pasado, ya que en el adelanto de lo que se verá este jueves, aparecerá un histórico ex actor de TVN y Mega.

Una publicación compartida por Río Oscuro (@riooscuro13) el 22 de May de 2019 a las 6:58 PDT



La última aparición de este artista fue en “Verdades Ocultas”, donde tuvo un importante papel, ya que interpretó a Mario Verdugo, el padre de Roció y de Gonzalo.

Si aún no adivina quién es el histórico actor, se trata de Mauricio Pesutic que pareciera que tendrá un rol importante debido a su particular vestuario en “Río Oscuro”.

Debido a lo anterior, los fanáticos de “Río Oscuro” quedaron impactados con la aparición de Pesutic, por lo que se manifestaron en las redes sociales.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Mish, el torito!!!!! lo sacaron de #VerdadesOcultas y lo metieron acá, ojalá que acá no tartamudee ni hable al revés si no me pego un tiro en la zabeca…😆😆

#ManuelSoyYo#RioOscuro

— Alejandra 🐶🤘🎶🌻 (@alessanova) 6 de junio de 2019