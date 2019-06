¿Se filtró el ganador de "MasterChef"? Canal 13 responde tras supuesta filtración del vencedor

“MasterChef” se encontraría en su recta final y la emisión del pasado domingo definió a su “top 5” tras la dolida eliminación de Aníbal Valdés.

El estudiante de medicina era uno de los más queridos del programa y los usuarios de Twitter lo despidieron bajo el hashtag “#FrustraciónEnLaCocina“.

Entre los múltiples mensajes de apoyo que se dejaron leer, uno llamó la atención, pues se trataba de una filtración del programa.

“Lástima que este MasterChef lo gana la Bárbara. La final la grabaron el mes pasado e invitaron a gente para que sea más emocionante, y bueno, spoilearon el top 3 (Camila y Giovanni fueron los otros dos que quedaron en la final)“, profesaba el mensaje de @MixtureLady.

El nombre de Bárbara Lackington ha resonado en varias oportunidades, todo debido a las críticas que ha obtenido por su actitud en el programa.

No obstante, su triunfo sería falso. El sitio Página 7 se contactó con Canal 13 quienes aseguraron que esto no sería así y la final aún no se graba.