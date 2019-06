"Le molestaba que se pusiera tacos altos": Aseguran que a Ale Valle le molestaba la belleza de Nataly Chilet

Cuando Nataly Chilet se despidió de “Intrusos”, dijo que fue porque “había cumplido un ciclo. Estoy profundamente agradecida con ustedes, el público”. Sin embargo, su sorpresiva salida del programa de farándula provocó suspicacias de su real motivación.

Según relató la periodista Mariela Sotomayor en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, el trabajo de Chilet siempre encontró resistencia dentro del panel.

Sotomayor, quien también trabajo en “Intrusos”, aseguró “que muchas veces en el programa a la Ale Valle le molestaba que Nataly se pusiera tacos altos. Ella no se sentía cómoda con la belleza de ella (…) a la Nataly muchas veces no la dejaban hablar, ella hace tiempo no se sentía cómoda”.

Agregó que “me enteré por otros lados que había una situación de mucho maltrato y bullying a ella, en cosas muy sutiles”, apuntando especialmente a Claudia Schmidt, quien dijo que “la trató muy mal, incluso al aire”.