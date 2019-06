Cómo tener el "booty" de Antonella Ríos en simples pasos: La actriz enseña cómo trabajarlo

View this post on Instagram

Cuando trabajas el booty #botin o pompas te das cuenta que es un grupo muscular que cuesta mucho desarrollar. Debes trabajarlo no menos de 3 veces a la semana con series de #sentadillas #pesomuerto #hiptrust (por ejemplo) y aumentando el peso es que logras llegar a un aumento muscular y quema de grasa del pompis para lograr #turgencia y #tonicidad Siempre debes asesorarte y preguntar muy bien la técnica para no lesionarte y lograr el resultado que uno espera (peso y repetición ) Yo estoy feliz porque cada día es una ganancia y más allá de tener un gran culito , espero que tenga esa firmeza que me hace sentir fuerte 👊🏻 Yo llevo casi tres meses en esta dinámica y mi sensación es de ganancia ☝🏻