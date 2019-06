Andrés Longton hace llorar a Anita Alvarado con desgarrador relato

Andrés Longton y Anita Alvarado fueron dos los invitados al capítulo de “La Divina Comida” del sábado recién pasado junto a Karin Yanine ya Roberto Vander.



Precisamente, los dos primeros protagonizaron un emotivo momento que comenzó por un desgarrador relato del diputado y de su fallecido padre.

“Mi papá se fue de una forma muy dolorosa. He aprendido a convivir con el dolor, pero todavía no lo supero. Yo todavía estoy en el Congreso, y es un lugar donde yo me crié con él. Entonces cada espacio de ese lugar me lo recuerda, hasta el olor”, manifestó Andrés Longton.

Debido a lo anterior, el parlamentario destaco que esas cosas “son señales que él me da para decirme que todavía está presente, todavía está conmigo, y yo lo siento también”.

Pero las cosas no se quedaron así, ya que Anita Alvarado se mostró profundamente afectada con las palabras del político y no pudo aguantar las lágrimas.

“Menos mal que terminamos el tema, porque yo sufro con eso. No me gustaría que mis hijos sufrieran así”, dijo Anita.