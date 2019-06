Eduardo Fuentes enternece las redes sociales con foto de su familia

View this post on Instagram

Amor de mi vida, mi pequeña luz. Que difícil sería explicarte lo que hoy se ve en las noticias. Tu tienes la fortuna de vivir entre gente que te ama y te cuida. Sabes que daríamos la vida por ti. Muchos otros niños también tienen esa fortuna… pero una pequeñita hoy en tu país se hace conocida porque su madre, quizás víctima también del odio, lo que no la hace menos culpable, se grabó a sí misma golpeándola. Ahora viene el derrotero jurídico y todo eso, pero la pena profunda del corazón de esa pequeña quizás no sane tan rápido. Ojalá encuentre amor, los niños se lo merecen. No puede ser opcional amar a nuestros hijos. 🙏🏻