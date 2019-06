"Gracias por ese amor del bueno": Laura Prieto publica tierna imagen junto a alguien especial

View this post on Instagram

Esta es una instantánea📸 del amor que nos tenemos… tengo que decir que después de la experiencia que viví cada vez me doy cuenta que amo mas a mis canes… Pancho🐶 un perro tan alegre y cariñoso… Te amo… gracias por ese amor del bueno… ojalá supieras leer esto!!! Pero no hace falta que lo leas porque sabes todo lo que te amo❤️ (igual que a fidi y abril). Gracias @espinozaruizpaula por la foto y por cuidar a mis bebés mientras no puedo estar y ser una segunda mamá para ellos❤️🐶