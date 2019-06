"Les pido guardarse esos comentarios": Leonor Varela reprendió desubicados comentarios sobre su físico

View this post on Instagram

Que lindo celebrar el mes del Océano con @oceana y @drinkfound con 100 Mil botella de agua en una edición limitada para hacer honor a los 100 mil mamíferos marinos impactados por el plástico. 100% de las ganancias irán a campañas para proteger los Océanos! 💙🌊 So great to celebrate #WorldOceansMonth with @Oceana and @drinkfound. 100K limited-edition glass bottles to honor 100K marine mammals impacted by plastic and 100% of the profits will help Oceana campaigns to protect the oceans! #The100kInitiative