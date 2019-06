"A los 9 años mi padre me dijo que me fuera a prostituir": Claudia Schmidt reveló cruda verdad

Este martes en el programa “Intrusos” una de las panelistas hizo una impactante revelación sobre su infancia. Se trata de Claudia Schmidt que tomó la palabra cuando se debatían los dichos de la abogada Helhue Sukni quien dijo que le gusta defender el tráfico “y el norte está plagado”.

En ese contexto, Schmidt dijo que las personas deben proponerse metas en la vida y luchar por alcanzarlas, exponiendo su caso.

“Para mí, ponerte en el plan de víctima es lo que te estanca en la vida… Te voy a poner mi caso. A los 9 años, mi padre me dijo que me fuera a prostituir para que tuviese dinero. Yo vivía con ambos (mamá y papá), y a raíz de estas cosas nos fuimos a vivir con mis abuelos”, señaló la uruguaya.

“Mi madre jamás supo esta situación. La supo de grande, porque en el minuto fue de tal impacto, que yo quedé en shock, bloqueada. Lo traté con una terapeuta y me dijo que yo bloqueé todo, mis emociones y todo, en una capacidad de defensa que tenía… A eso voy. Yo siento que si yo mañana en la vida no he tenido nada, es porque no he querido, porque no he apuntado a más en mi camino”, continuó.

“Yo toda la vida viví quebrada. ¿Cómo se te puede ocurrir que algo pueda llegar a ese punto? Que tu propio padre te diga algo así solo porque le había pedido un helado. A raíz de eso surgió el comentario. Entonces, cuando yo escucho estos casos, si yo mañana no tengo qué comer o no tengo nada, me tengo que hacer cargo”, aseveró, agregando que “eso es lo que trato de comunicar. Hagámonos cargo de lo que hacemos con nuestra vida”.

Revisa el video: