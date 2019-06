Joaquín Méndez muestra su radical cambio físico subiendo 6 kilos

Joaquín Méndez es uno de los panelistas de “Mucho Gusto” que se ganó el corazón del público debido a su buena onda y carisma.

En ese contexto, los más fanáticos del matinal o del mismo argentino se habrán dado cuenta de que el ex chico reality tuvo un importante cambio físico.

En una de sus publicaciones en Instagram, Joaquín Méndez mostró cómo su cuerpo fue modificando gracias a una buena alimentación y a una rutina de ejercicios, ya que aumentó 6 kilos.

“Bueno, acá está el cambio que decidí hacer a base de buena alimentación. Hagan sus preguntas y les puedo decir qué fue lo que me resulto a mí. Obviamente lo que me resultó a mí no es la solución divina; todo cuerpo es un mundo, así que lo que les recomiendo es que vayan a un nutricionista y que ese o esa nutri esté en línea con la profe o el profe de gym”, manifestó el trasandino.

