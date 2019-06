Kaschka sorprende con su favorito para ganar "MasterChef Chile"

El pasado domingo se vio la triste eliminación de Kaschka Glazenwska de MasterChef Chile. Sin embargo, había otra preocupación de la concursante en la vida real.

Es que el programa grabado en Colombia se emite con desfase y ahora en la realidad su hermano batalla contra un derrame cerebral en Perú.

En conversación con Las Últimas Noticias, Kaschka explicó que su hermano un año menor que ella, Kuba, se operaría de una peritonitis, pero dos días más tarde, inexplicablemente, le vino un derrame cerebral.

“Está grave, yo trato de ayudarlo pero no le entiendo porque está paralizado, incluso el habla. Estoy todo el día en la clínica, el desgaste es tremendo”, contó. “Él no tiene familia allá, yo soy su única familia, así es que partí”, dijo.

-¿Y cuándo regresa a Chile?, le preguntaron.

-Vuelvo el 20 (de junio) porque me pidieron que fuera a la final de ‘Master- Chef’ y después me devuelvo a Lima. Dependiendo en qué estado esté mi hermano lo meto en el avión y me voy a Chile con él.

-¿Qué sintió al ser eliminada del programa?

-Son sentimientos encontrados. Por un lado me sentí aliviada porque pasé resfriada durante todo el programa por los cambios de temperatura y estaba cansada y con estrés. Y por otro lado te preguntas ¿por qué me fui? ¿Qué hice mal?

En la competencia, sin embargo, se impuso Bárbara Lackington. Consultada al respecto, reveló lo que siente por ella.

-Si me preguntas, de corazón te digo que Bárbara es una chica genial porque no tiene pelos en la lengua y me recuerda a mi hija menor. Para mí no era una competencia. Ella es seca cocinando, es mi candidata para ganar. Nosotros salíamos algunos fines de semana que teníamos libres y ella se quedaba estudiando. Es matea.

-¿Le pareció injusto irse justo antes de la final?

-Para mí siempre fue un juego. Me dio pena, sí. Pero fue más para desafiarme a mí misma.

-Eliminación y la enfermedad de su hermano. Mal momento.

-Sí, pero yo estudié medicina, entonces siempre soy la enfermera de la familia. Si mi mamá se enferma, me voy a Polonia. Corro para todos lados, no hay nada que me asuste. Y el mejor premio que me dejó ‘MasterChef’ es el inmenso cariño de la gente.