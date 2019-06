"No aportaron nada": Televidentes critican a compañeros de Nicolás Gavilán en "Pasapalabra"

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra“, programa que tenía un millonario pozo de 302 millones de pesos.

Nicolás Gavilán ha ganado el apoyo de los televidentes gracias a su historia y buen rendimiento a lo largo del tiempo. No obstante, sus compañeros de equipo no recibieron este apoyo.

La actriz Mónica Godoy y Juan Carlos “Pollo” Valdivia recibieron duras críticas en las redes sociales, pues fueron tildados de ignorantes en redes sociales.

Si bien Gavilán aún así logró superar este episodio y se enfrentará este viernes a un nuevo competidor, los televidentes no dejaron pasar el “nulo aporte” de sus compañeros.

El Nico pobre no le enviaron a nadie para que lo ayudará a ganar puntos #PasapalabraCHV

Vergonzosa participación de los acompañantes de Nico. No me cabe pensar que sean tan imbéciles, más bien creo que les piden que no apoyen a Nico. MUY INFAMES!!!! #PasapalabraCHV

— Maria Isabel Salinas (@misalinas3) June 11, 2019