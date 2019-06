"Revisaron todo mi Instagram": Pamela Díaz es la primera influencer citada a declarar al SII

El pasado 18 de marzo el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que comenzaría a fiscalizar a los “Influencer”, definiéndolos como “personas naturales que publicitan distintos productos enfocándose en un público específico y generalmente fidelizado”.

Desde entonces han pasado 3 meses y fue Pamela Díaz la primera influencer en ser citada a declarar por el SII para declarar las ganancias que obtiene por la red social.

“Me mandaron un mail para decirme que tenía que ir a la oficina de Teatinos 120. Según ellos, no saben nada de Instagram, qué significaba mi foto en Monticello tal día, qué me pagan ellos, por qué subí una foto con una blusa determinada. Quién pagó el viaje a Cancún, si fue un canje o alguien me invitó. Puras cosas así”, señaló para el diario Las Últimas Noticias.

Luego agregó: “Estaban muy serios y revisaron todo mi Instagram. Incluido un video que subí justo cuando iba camino al SII (donde bromea sobre ser el nuevo rostro del organismo público) y ahí como que se rieron un poco”.

Finalmente explicó que a ellos les interesaba mucho saber cómo funcionaba el tema de los canjes, “si te pagan en productos, si las empresas pagan IVA, cuánto gana la gente que trabaja en canjes“, detalló la animadora de “Viva la Pipol”.

Afortunadamente Díaz no tuvo problemas, ya que tiene un contador que maneja todo en línea y factura todo lo que hace.