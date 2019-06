Claudia Conserva desclasificó cómo terminó durmiendo en la misma cama junto a Felipe Camiroaga

En el programa “MILF” se vivió un confesional momento luego de que las panelistas comenzaran a hablar de los buenos amigos, aquellos con los que se puede compartir sin segundas intenciones.

Fue entonces cuando la conductora Claudia Conserva recordó su tiempo en “Extra Jóvenes”, espacio que compartía con Marcelo Comparini y Felipe Camiroaga.

De acuerdo al relato de Claudia Conserva, Camiroaga se levantaba a las 5 de la mañana para hacer un matinal y en las tarde se juntaba con Comparini para unas clases de inglés.

“Iba un gringo al departamento de Felipe y nos hacía clases, de conversación.La cosa es que un día, yo no tenía auto, Marcelo tenía que hacer un trámite y me dice (Camiroaga) ‘vámonos después al programa , quédate acá, no te preocupes. Lo que sí, estoy raja, necesito dormir siesta’. Porque se levantaba a las 5 de la mañana”, partió comentando Conserva.

Luego detalló el “íntimo” momento: “Entonces me dice ‘échate al lado y si quieres ves tele’. Yapo, y yo miraba, Felipe estaba zeta y me quedé viendo tele”.

En ese momento sus compañeras Pamela Leiva y Yazmín Vásquez le pidieron que contara la verdad. “Después se levantó y me dijo vámonos al canal y listo, sería todo“, respondió Claudia negando cualquier acercamiento romántico hacia su compañero.