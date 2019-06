El dilema que aqueja a Camila Recabarren en los días de frío

Las temperaturas en la zona central han bajado tras un sistema frontal que provocó lluvias en gran parte de la capital y así lo sintió la modelo Camila Recabarren, sin embargo reconoció que es un tema para ella abrigarse en esta época.

“Me pasa algo muy raro… me carga el frío pero no puedo, no soporto andar abrigada y tampoco me gusta la calefacción 😭😭😭😭😭😭😭 ayudaaaa … porfa que pase el frío 🥶 🙏🏻”, rogó en Instagram.

Sus seguidores le respondieron que de todas formas se tiene que abrigar para no enfermarse, pero también le dieron otras ideas: “Una petaquita en la cartera y chao con en frío ah”.

“Me pasa lo mismo -.- es cómo ahogante andar abrigada”, “Te ves regia, a mi se me pasó el frío mirándote 😉😚”, “El frío es psicológico 👌🏻👌🏻 🔥 Jajaja”, “Pero asi como no te vas a resfriar 😂” fueron otros de los comentarios.

La ex miss Chile compartió este mensaje con una foto en una pista de patinaje en hielo y logró más de 76 mil “me gusta”.