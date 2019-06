Patricia Maldonado se lanza contra la Cámara de Diputados por la Ley del Cáncer

Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron en “Sin Límite” sobre el impacto que ha generado la muerte de Javiera Suárez, por lo que decidieron mandarle un saludos a la familia y a todas las personas que padecen de la enfermedad.

En ese contexto, Paty recordó la Ley del Cáncer e hizo un fuerte llamado de atención a los parlamentarios no que se hicieron presentes en la votación.

“Lamentablemente cuando tienen que firmar, faltan, no llegan, no hay quorum. Pero cuando se suben el sueldo. Ahí no falta nadie”, manifestó Patricia Maldonado.

Luego recordó que existe el día de la cerveza y de muchas otras cosas más, por lo que recomendó que sería buena idea hacer otra conmemoración.

“Hay que hacer el día del cara de raja, con todo respeto. Pero les voy a decir que ¡Por Dios que hay caras de rajas en este país!”,

ESCUCHA EL MOMENTO ACÁ: