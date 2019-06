Salfate recordó repasó su relación con Javiera Suárez: lo habría ayudado a no tomar malas decisiones

La partida de la periodista Javiera Suárez ha dado que hablar en todos los matinales y programas de televisión.

María Luisa Godoy, José Miguel Viñuela y Tonka Tomicic son algunos de los muchos rostros televisivos que se pronunciaron tras su deceso.

Quien se sumó fue Juan Andrés Salfate, amigo y quien fue colega de ella por muchos años.

Fue así como durante la jornada de este jueves, el panelista de “Hola Chile” no logró disimular su emoción y recordó uno de los momentos más importantes que vivió junto a Javiera Suárez.

“Ustedes no se imaginan lo complicado que ha sido para mí. Ayer me la lloré toda, yo la elegí para todos los proyectos que hicimos fuera del canal porque yo no quería a ninguna persona cerca mío en ese momento”, partió comentando.

“Ustedes no se imaginan en las distintas oportunidades que ella me ayudó, cuántas veces la hubiera rec*gado sino hubiese estado ella. Ella hizo 80 cosas por mí, yo le devolví la mano dos“, comentó afectado.

Bajo este contexto también reconoció que llegó a imaginar que su muerte le afectaría tanto. “Yo jamás imaginé lo difícil que iba a ser para mí recordarla, porque yo había mandado mensajes para ella, le había escrito”, comentó.

Finalmente entregó un sensible mensaje dirigido a Javiera Suárez: “Eres hasta hoy, como lo fuiste conmigo en lo privado, una luz, una sonrisa que cresta que se necesita tanto hoy en día. Tú, desde ayer que te volví a ver, y hasta ahora, me has recordado la falta que hace reírnos. Qué distinto es lo que somos ahora de lo que cuando tú, querida amiga, estabas cerca de nosotros. Su alegría siempre alcanzó para compartirla con alguien más“, sentenció.