Selena Gómez reveló los problemas de salud mental que tuvo al usar Instagram

La popularidad de la cantante norteamericana Selena Gómez ha llegado al punto de que es la tercera celebridad con más seguidores en la red social Instagram, sin embargo ella ya casi no la usa y ya no la tiene en su smartphone.

Así lo reveló el miércoles en el programa “Live with Kelly and Ryan”, donde dijo que solía interactuar con sus 152 millones de seguidores con frecuencia, pero los comentarios negativos erosionaron su confianza y la hicieron sentir “deprimida”.

“Solía ​​[usar Instagram] mucho, pero creo que es realmente poco saludable para los jóvenes, incluyéndome a mí misma, dedicar todo el tiempo a analizar todos estos comentarios y dejar que estas cosas entren”, dijo.

“Y me estaba afectando, me deprimiría, no me sentía bien conmiga mismo, y miraba mi cuerpo de manera diferente y todo tipo de cosas”, agregó la intérprete de “Same Old Love”.

Sin embargo, este pensamiento de la cantante no significa que se haya alejado completamente de la plataforma.

“En realidad no tengo la aplicación en mi teléfono”, continuó Gómez. “La tengo en el teléfono de otra persona y cuando siento que tengo algo que quiero compartir con mis fanáticos, o simplemente quiero jugar con él, lo hago entonces desde allí“, expresó.