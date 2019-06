José Maza se rió en la cara de Matías del Río por su pregunta y tuiteros hicieron un festín

Matías del Río ha liderado las tendencias de Twitter durante este viernes. La razón de esto es que el periodista realizó una pregunta al astronómo José Maza y este no pudo contener su risa.

El momento se produjo durante el programa “No culpes a la noche” de TVN cuando abordaron el eclipse de sol que se podrá ver en Chile el 2 de julio.

En ese contexto, Matías del Río le preguntó al profesor: “¿Hay alguna posibilidad que esto falle o esta trayectoria está matemáticamente calculada que tiene que ser por ahí?”.

Al escucha la duda, Maza inmediatamente soltó una carcajada. Y respondió: “Si hubiera alguna variación todos los astrónomos nos tendríamos que ir para la casa”.

No entiendo para q tanto trolleo a Matías del Río, preguntar humildemente algo que desconoce no es pecado, para eso invitó al entrevistado… A diferencia de tantas figuras televisivas q lanzan opiniones categóricas sin saber nada.

Que Matías del Río haga una pregunta insólita XD no significa que todes les periodistas sean ignorantes, ok? Bájense del pony, miren que algunos hacen puentes que no cierran, edificios que se quiebran, leyes irrisorias y nadie dice que la gente de su profesión es weona

— LaMakaSegovia (@LaMacaSegovia) June 14, 2019