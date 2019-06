Denise Rosenthal agradeció "a todos" con sensual baño de tina

La cantante Denise Rosenthal se mostró contenta por la recepción que tuvo su nueva canción “Agua Segura”, parte de su nuevo disco de estudio.

La joven cantante y actriz agradeció a través de su cuenta de Instagram a todos quienes participaron del proceso.

Recordemos que en su último trabajo tuvo la colaboración de la cantante española Mala Rodríguez y debió viajar a Europa para las grabaciones.

“GRACIAS A TOD@S … Me emociona ver cómo en el proceso las cosas se van dando de manera tan especial. Cómo va todo tomando forma y fuerza, con elementos que para mi son esenciales. Gracias por compartir sus sensaciones, por confiar y por escuchar todo eso que he querido compartir con uds a través de mis canciones 🎶 Es un desafío constante, que me hace querer superarme y entregar lo mejor de mi 💞 Gracias 🙏”, escribió en una fotografía donde aparece sexy en una tina de baño.