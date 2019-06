Día del padre: El hermoso saludo de Diana Bolocco a su padre Enzo

Este domingo se celebra en la casa de muchas familias del mundo el día del padre y por eso hay quienes han dedicado bellas palabras a sus progenitores o aquellos que representan esa imagen paterna.

Una de ellas es Diana Bolocco, quien le dedicó bellas palabras a su padre, Enzo Bolocco Cintolesi, pero también aprovechó de subir una imagen de la celebración de Cristián Sánchez junto a sus hijos.

“Desde temprano celebrando a Cris en su día. Un abrazo a todos los papás!!! En especial a mi papito lindo! Ese que me dio las alas más grandes para volar. El que me enseñó que no tengo límites, lo importante de ser optimista y de levantarse una y mil veces y la importancia de la familia. Te adoro papá!”, escribió la conductora del matinal Mucho Gusto.