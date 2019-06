Jeffry y Karen se refieren al supuesto acercamiento entre Chris Carpentier y Bárbara

Jeffry y Karen fueron dos de los participantes más destacados de la nueva temporada de Martes Chef, de hecho el profesor es uno de les semifinalistas del programa.

En ese sentido, ambos estuvieron presentes en “Bonus Track” donde hablaron sobre su experiencia y también sobre los mitos que se han generado.

Uno de ellos fue el rumor que surgió en las redes sociales, el cual habla sobre la cercanía que hay entre Chris Carpentier y Bárbara.

“Me da mucha lata por el chef Chris. Nosotros no vimos nada. Si es que algo pasó no tenemos idea, de verdad que no, lo juro. Al chef se le está crucificando por algo que quizás no es”, declaró Karen.

