Álvaro Rudolphy saca aplausos tras dramática escena en "Juegos de Poder"

Álvaro Rudolphy es uno de los actores más destacados del área dramática de Mega, ya que sus papeles impactan profundamente a los televidentes.

Actualmente el artista es el protagonista de “Juegos de Poder”, teleserie nocturna donde interpreta a Mariano Beltrán, candidato presidencial que está dispuesto a todo para ganar las elecciones.

En ese sentido, el político se llevó a su padre a su casa para que muriera, pero antes de que falleciera tuvieron una profunda conversación que conmovió a los televidentes.

“Papá, ¿Alguna vez me quiso? Dígame si alguna vez me quiso, dígame si alguna vez me quiso, viejo de mierda, dime algo”, fue la pregunta que hizo Mariano antes de darse cuenta de que su padre había muerto.

Debido a la gran actuación de Álvaro Rudolphy, los fanáticos de la teleseire aplaudieron al actor y lo alabaron en las redes sociales.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ: