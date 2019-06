Coté López sufre percance: "No podía dormir del dolor"

Coté López aprovechó el descanso de Luis Jiménez y se fueron junto a sus hijos de vacaciones a una paradisíaca playa sin revelar el lugar exacto.

En ese contexto, la modelo aprovechó el tiempo libre y se hizo unas trenzas en su pelo, pero las cosas no le salieron como pensaba.

“Nunca más en la vida me hago trenzas, me había hecho a los 6 años es decir hace muchos años. 11 años atrás. Pero puedo decirles que es lo peor”, sostuvo Coté López en su cuenta de Instagram.

La molestia era tal, que la ex “chica Morandé” se las tuvo que sacar al poco tiempo de haberse hecho su último cambio de look.

“La primera noche no dormí del dolor, no podía tomarme el pelo, me pinchaban, estaba desesperada por lavarme el pelo”, destacó.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: