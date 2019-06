"Somos los dos de carácter muy fuerte": Iván Cabrera desclasifica su quiebre amoroso

El exchico “Yingo” Iván Cabrera termino su relación con la modelo venezolana Tiffany Magrini, con quien compartió ocho años de relación, cuatro casados y dos hijos, de seis y tres años.

“Uno se casa pensando en que el matrimonio tiene fecha de vencimiento. Ha sido duro, pero son las cosas que van pasando en el camino las que hacen que la relación perdure o no”, fue parte de lo que partió comentando para el diario Las Últimas Noticias.

Sobre su quiebre, explicó que tenía que ver con “el carácter fuerte” que ambos tenían. “Todos queríamos tener la razón, no teníamos acuerdo en cosas tan simples y eso generaba pequeñas rencillas diarias que nos fueron desgastando“, agregó.

Cabrera contó que si bien se intentó salvar la relación, “si las cosas no cambian no hay nada más que hacer, no pueden seguir remando cada uno por su lado estando en una relación“.

Finalmente informó que se encontraría viviendo solo y tiene un lugar apto para recibir a sus hijos los días que les toca con ellos. “Uno también necesita su espacio para vivir la pena que deja una separación, encontrarse y disfrutar de cosas nuevas que te van nutriendo”.