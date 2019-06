Mónica Aguirre llora por su hermano que vive en situación de calle

Este viernes en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” estarán los famosos Steffi Méndez, Juanita Ringeling, Iván Cabrera, Leo Caprile, Cristián De la Fuente y Mónica Aguirre.

Y es esta última quien tuvo un emotivo momento, que se revelará en el capítulo. Ahí hablara de la compleja situación de su hermano menor, quien vive en situación de calle.

En el relato de Mónica, ella asegura que han tratado de ayudar a su hermano que se encuentra viviendo en estas lamentables condiciones.

“Si me está viendo que sepa que lo amo con todo mi corazón y que siempre he querido ayudarlo pero él no se ha dejado ayudar”, señaló la ex modelo.

