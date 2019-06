Pancha Merino comparte postal de su infancia con reflexivo mensaje: "He tenido que superar muchos miedos"

La opinóloga Francisca Merino si bien no se encuentra completamente activa en la televisión, sí se mantiene en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

En esta oportunidad a través de su cuenta de Instagram compartió una antigua fotografía donde tenía tan solo 6 años.

Lo que llamó la atención de la imagen fue el sentido mensaje reflexivo que redactó, donde aseguró que ha pasado por mucho.

“Esta foto me la tomo mi papá a los 6 años en mi casa de Algarrobo… jajajaja estaba muerta de miedo de caerme a la Laguna… 40 años después miro para atrás y me río porque he tenido que superar muchos miedos, que los súper agradezco ya que sin ellos no sería quien soy ahora”, escribió.

Aquí puedes ver la publicación: