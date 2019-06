"Pobre niña": Loreto Aravena descoloca por la forma de andar en bicicleta con su hija

La actriz Loreto Aravena compartió en Instagram una fotografía para mostrar cómo lo hace para andar en bicicleta junto a su hija durante el invierno.

“Así salimos con Ema en bicicleta en invierno… de incógnitas! 😂😂😂 es que con tanto smog mejor andar con máscara!”, contó la actriz.

Sin embargo, a la menor que en julio cumple 4 años no se le veían los ojos. “Ema se tapa la cara solita por el frío pero se la tapa mucho! Jajaja“, se justificó la madre.

Los comentarios no se hicieron esperar, aunque no la crucificaron y varios pidieron el dato de las máscaras. “Pobre niña”, “Pero a la ema no se le ven sus ojitos”, “Ya pensé que las estabas tapando para que no le vean la cara. Te iba a poner Por último su emoji 😂”, “Que tai en chernobil?”, “Ta viva?”, “La peque no sabe ni para donde tapada hasta los ojos, son solo las vías respiratorias pue mami”.

Pese a todo, la foto llegó a más de 8 mil “me gustas” en 3 horas.