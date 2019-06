Se acabaron las dudas: Ignacia Michelson comparte fotografía de cómo lucía antes de las cirugías

View this post on Instagram

Hola chicas cómo lo prometido es deuda vamos a empezar con el concurso , este cuerpo es todo gracias a este cirujano espectacular Bueno las bases de concurso son : ♠️ – vivir en chile – seguir a @drpuchi @chileclinicplasticsurgery si no siguen a esta cuenta no pueden participar -tienen que seguirme a mi @michelson11 -escribir que cirugía quieren ganar ♥️ mamoplastia ♥️Lipo +trasferencia de glúteos ❤️abdominoplastia La ganadora para lucir un cuerpo perrisimo será anunciada en un mes 👌👌👌 Yo se que a muchas les da vergüenza ponerlo aquí en la foto por eso pueden escribirlo por interno a @chileclinicplasticsurgery tienen que decir que vienen por mi Yo daré la ganadora en un mes más donde la acompañaré en todo el proceso ❤️❤️👌 Pd: aquellas que sigan a mis enemigas no participarán ( broma ) 😂😂