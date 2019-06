Chef Fernanda Fuentes cuenta sobre el particular "error" que la llevó a conocer a su esposo

View this post on Instagram

Cada mañana tienes dos opciones Tirar la toalla o agarrarla, secarte el sudor y seguir adelante 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 El único modo de lograr cosas buenas es con esfuerzo, con perseverancia, con trabajo constante sin bajar los brazos @nub.andrea.bernardi @nubrestaurante @ferfuentescardenas #foodmoments #foodpic #gastronomie #foodie #nothingisimpossible #noestrabajocuandoamasloquehaces #lifestyle #foodiestyle #merecesloquesueñas #persiguetussueños #amorporlacocina #nub #nubrestaurante #foodiestyle #goforit #michelinstar #michelin