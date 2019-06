Juanita Ringeling se confiesa: "Me he sentido atraída sí, pero nunca he tenido como una relación formal con una mujer"

Durante una nueva emisión del programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión, los invitados, que en este caso eran: Steffi Méndez, Leo Caprile, Mónica Aguirre, Cristián de la Fuente, Iván Cabrera y Juanita Ringeling, sorprendieron a su fanáticos con sus particulares historias de vida.

En este contexto, la actriz nacional Juanita Ringeling, comentó acerca de sus experiencias en el ámbito sentimental con sus parejas, y habló sobre un hecho que generó el impacto de sus seguidores.

Ringeling expresó que no cierra la puerta a tener una relación con una mujer.

El conductor del programa, Julián Elfenbein, comenzó diciendo: “Juanita, estuve leyendo tu pre entrevista, es mi trabajo leerla, y me llamó la atención que no te cierras a la posibilidad de tener una relación con una mujer. Así lo dijiste en tu pre entrevista. ¿Es así o no?”.

Pregunta que Juanita respondió de manera afirmativa. Tras esto, Elfenbein insistió, y le preguntó: “¿Por qué lo comentaste?”.

“Bueno, porque me lo preguntaron y porque yo creo que el amor tiene que ver con querer a una persona. En ese sentido, uno se puede enamorar de un hombre o de una mujer, de un trans. El amor es el amor. No tiene género. No es binario el amor”, respondió la actriz.

A esto agregó que “me he sentido atraída sí, pero nunca he tenido como una relación formal con una mujer”.