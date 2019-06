Vesta Lugg y su rotundo rechazo a la idea de ser madre: "No quiero tener hijos"

Durante la jornada de ayer en “Mucho Gusto“, la influencer Vesta Lugg se subió a un auto eléctrico en compañía de Joaquín Méndez, donde repasó su vida.

Tema obligado fue su pasada amistad con Kel Calderón y que su amor platónico es Julián Elfenbein. No obstante, lo que sorprendió fue su rechazo a la idea de la maternidad.

“No me veo como mamá. Respeto a mis amigas que quieren tener un hijo, pero yo no me veo“, partió comentando.

Joaquín Méndez le consultó sobre la idea de adoptar, pero la también cantante también la rechazo. “Da lo mismo si sale de mí o no, no quiero tener hijos. Así de simple“, relató Lugg.