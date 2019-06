"Formamos una familia maravillosa": Bárbara Lackington de MasterChef escribe emotivo mensaje en sus redes sociales

View this post on Instagram

Hoy es un día muy importante para mi y para los 21 aspirantes que entraron a esta temporada de @masterchefchile en busca de un sueño…quedaron algunos atrás pero siempre contamos con todo su apoyo incondicional! . Hoy voy con todo a esta GRAN FINAL junto a @camilaruizs y @giovannitocardenas ! Les deseo éxito a ambos e independiente del resultado formamos una familia maravillosa! Espero que eso nunca se pierda! . Graciaaaas a los chef @ferfuentescardenas @jorge.rausch y @chriscarpentier por el apoyo y las enseñanzas que nos dejaron no solo en el programa si no en la vida real! . Hubieron altos y bajos en esta competencia pero hoy ya se cierra un ciclo de nuestras vidas que sin duda fue una experiencia maravillosa! . Graciaaaas @pity_alarcon y @nachosuarezm por habernos acompañado en este increíble camino y a todo el equipo de @canal13cl y @canalrcn por abrirnos las puertas y el corazón allá en colombia 🇨🇴 . #masterchef #masterchefchile #instachile