MasterChef: Las emotivas palabras de periodista Carlos Zárate a Giovanni en la previa a la final

Ayer mientras esperaba cocinar para @bienvenidos13 recibí un gran concejo de parte de @carloszv17 él me dijo *no importa el premio q ganes o no pero si importa la historia que está detrás de @giovannitocardenas un hombre q decidió cambiar su vida radicalmente con mucho esfuerzo y de forma radical … eres un hombre admirable y te admiro …. te deseo lo mejor y mucho éxito 👏🏻👏🏻👏🏻… gracias 🙏🏻 @carloszv17 🤗