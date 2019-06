Mauricio Jürgensen: "No quiero ser el hueón desagradable de la mañana"

Mauricio Jürgensen analizó su faceta como panelista del matinal de Canal 13, “Bienvenidos”. En la sección “Manifiesto” de La Tercera, el periodista reveló que su rol es “opinar con total libertad, sin pensar si soy políticamente correcto o no”.

Antes de ser una figura de la mañana, Jürgensen era reconocido por dedicarse al periodismo musical en los medios de comunicación. Sin embargo, afirmó que esta oportunidad en la televisión “coincidió con algo que yo estaba buscando. No estaba precisamente pensando en un matinal, para ser franco”.

“No quiero ser el hueón desagradable de la mañana. Me gusta tener un espacio para decir lo que pienso. Aunque antes de ser panelista de Bienvenidos no veía matinales. Tampoco me interesaban”, contó.

“Pero a pesar de que llevo un año en la tele, con el matinal, y ahora con la segunda temporada de Sigamos de Largo, no estoy pensando en una carrera televisiva“, agregó.