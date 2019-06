Premios MTV Latinoamérica: Mon Laferte recibe premio a mejor video por “El Beso”

View this post on Instagram

Muchas muchas gracias mi gente y a @mtvla por este premio a mejor vídeo “El beso”, este gatito 🐱 es para todos ustedes que son parte de esto. #Norma #LaGiraDeNorma #TengoLosMejoresFansDelMundo ❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰💝💝💝🐱🐱🤩🤩🤩🤩