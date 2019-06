"Si no tienes algo bueno que decir mejor ahórratelo": Bárbara Lackington responde a seguidora a través de Instagram

Esta noche se llevará a cabo la gran final de “MasterChef Chile”, en donde se elegirá al mejor chef, entre los finalistas Giovanni Cárdenas, Bárbara Lackington y Camila Ruiz, quienes cocinarán su mejor plato para llevarse el premio.

En este sentido, quien ha generado gran controversia en las redes sociales, ha sido la joven modelo Bárbara Lackington, quien se ha visto envuelta en diversos rumores, que la relacionarían con el chef Chris Carpentier, lo que desmintieron inmediatamente.

De hecho, Bárbara constantemente le responde a sus críticos mediante sus redes sociales, situación que se pudo observar en una nueva publicación de la aspirante.

En la fotografía, la modelo escribe un profundo y emotivo mensaje en la antesala a la gran final.

No obstante, una seguidora comentó la fotografía y escribió: “Espero que la competencia sea justa! Si ganas totalmente se me baja el programa!”.

Tras esto, Lackington fue tajante en su respuesta: “Porque sería injusto que yo ganara? Amigo yo no te he echo nada y hoy es un gran día para todos! Si no tienes algo bueno que decir mejor ahorratelo y piensalo para ti no mas! Un beso y que sea un gran día para ti”, fue lo que escribió Bárbara.