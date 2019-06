Dominique Lattimore presentará querella por secuestro contra productores de "Doble Tentación"

El recordado reality “Doble Tentación” llegó a su fin el año 2017, pero hoy ha vuelto a la palestra luego de que la entonces participante Dominique Lattimore arremetiera contra Oriana Marzoli y Angie Jibaja.

Recordemos que hace un par de semanas la modelo señaló que sus excompañeras la habrían “azotado en el suelo por ser negra“, agregando duros episodios de violencia verbal y física.

Fue así como informó Dominique que interpuso una demanda ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, por discriminación bajo la Ley Zamudio, contra Oriana, quién la habría tratado de “esclava” y de “mono”.

Pero este tema volvió a resurgir, ya que el equipo jurídico de “Problemas.cl” informó que Dominique Lattimore interpondría una querella por delito de secuestro en contra de los productores del reality “Doble Tentación”, CésarMarcelo Carreño e Ignacio Corvalán.

Esta acusación se fundamenta en que la modelo habría renunciado al reality, pero no la dejaron irse inmediatamente.

“Mi tema no era con los participantes sino con la producción. Tú estás firmando contrato con un programa de televisión y yo me sentía desprotegida y exploté”, recordó en un episodio de “La Divina Comida”.

“Me tuvieron en un container (…) viene un productor y me reta porque yo hago ese show: ‘¿Cómo se te ocurre hacer eso en un Cara a Cara? Nos lo arruinaste todo’. Yo le digo: ‘¿Sabes qué, César (el productor)? Aquí no estás hablando con ninguna hueona tonta como las que están allá”, recordó.

Finalmente detalló su episodio de secuestro: “Me tuvieron desde las 11 de la noche hasta el otro día, hasta las 10 de la noche, sin ducharme, sin lavarme los dientes, sin salir. Me tuvieron encerrada”.

“Ese día a las 9 de la noche llega el productor general del programa amenazándome con el contrato, porque ellos no querían que yo hiciera todo lo que había amenazado hacer“, puntualizó.