Camila Hirane revela por qué fue deportada de Estados Unidos

Camila Hirane está pasando por un buen momento laboral debido al papel de Rocío en la teleserie del momento, “Verdades Ocultas”.

Pero pocos saben que la actriz estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, país al que no puede volver debido a un problema legal.

Ver esta publicación en Instagram @bobbibrown #bobbibrownchile #bobbibrownsquad Una publicación compartida por Camila (@camilahirane) el 22 de May de 2019 a las 6:40 PDT



“Yo estaba instalada viviendo allá, me compré un auto, arrendé un departamento. Estuve dos meses y se casaba mi prima y la sangre tira y yo me vine al matrimonio de mi prima acá (Chile) y después para volver a entrar los ‘gringos’ me hicieron como un ‘para, para"”, comentó Camila Hirane en Toc Show.

Luego la artista agregó que viajó a Estados Unidos sin un pasaje de vuelta, lo que encendió las alarmas en los órganos fiscalizadores.

“Para ellos yo estuve dos meses, encontré un trabajo, vine a buscar mi maleta y quise volver a trabajar ilegalmente a Estados Unidos, eso es lo que vieron ellos cuando me tuvieron parada en la aduana con dos maletas gigantes”, destacó.

Ver esta publicación en Instagram De cuando era rubia⚱️ Una publicación compartida por Camila (@camilahirane) el 9 de May de 2019 a las 4:54 PDT



Posteriormente, Rocío estuvo detenida en el aeropuerto y se devolvió a Chile y gracias a un amigo pudo vender el auto y cerrar el departamento.

Debido a lo anterior, la actriz chilena quedó con orden de no poder entrar a Estados Unidos por cinco años, de los cuales han pasado tres.