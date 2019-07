Iván Núñez aceptó desafío y se sometió a arriesga práctica en "Nada te detiene"

El día de hoy se emitirá un nuevo capítulo de “Nada te detiene“, el programa de emprendimientos que conduce el periodista Iván Núñez.

Uno de los productos que se presentará será “First Fire”, el cual busca prevenir incendios y que asegura repeler el fuego de cualquier superficie.

Su creador, Juan Pablo Bañador, le propuso a Iván testear la eficacia del producto, a lo cual el comunicador no se negó.

Fue así como Núñez se sacó su chaqueta y aceptó este desafío, cubriendo parte de su camisa con “First Fire”. Luego, con un soplete, le prendieron fuego.

“Uno tiene que jugársela por las cosas en las que cree. Yo creo en este programa y creo en los proyectos que estamos presentando; y además creo que este es un producto que merece ser conocido y visibilizado. Me parece que esta era la última demostración de que efectivamente First Fire funciona, y a mí no me pasó absolutamente nada“, aseguró tras esta arriesgada experiencia.

Aquí puedes ver algunas capturas de lo ocurrido: