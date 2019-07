"Van a donde calienta el sol": Joche Bibbó habló de sus ex amigos "cordobeses"

El argentino José Luis Bibbó -que se hizo conocido por su participación en los reality shows “40 ó 20” y “Mundos opuestos” de Canal 13- participó esta semana en el programa “Podemos Hablar” de CHV que se emitió este viernes.

En compañía de los otros invitados como la Intendenta Metropolitana Karla Rubilar, la actriz Yamila Reyna, la modelo Ángela Prieto y el humorista Iván Arenas, el cordobés por excelencia fue consultado por el animador del programa, Julián Elfenbein, por el quiebre de su relación con los otros argentinos que llegaron después de él a Chile.

Julián le mostró una foto donde aparecía Agustín Pastorino y otros conocidos ex chicos reality.

Respecto a su lejanía con ellos Joche comenzó diciendo que “se cumplió una etapa” para después dar detalles de lo sucedido.

“Pueden haber pasado cosas que no están dentro de lo que son mis valores. El doble estándar, el falso“, dijo, lo que sorprendió a los presentes. No quiso sin embargo apuntar a ninguno en específico.

“No quiero meterme tanto con este grupo, pero me refiero en general, en este ambiente. Cuando fue el primer reality, todos se colgaron como que eran los cordobeses y eran todos porteños. No tengo nada con los porteños. Pero cuando estuve pasándola un poco (mal), siento que no estuvieron a mi lado y siento que son personas que van a donde calienta el sol”, aseguró-

Elfenbein le recordó que gracias a Joche ellos encontraron trabajo en Chile. “Si tú les preguntas dirán que no”, dijo.

“Era la Cofradía de los cordobeses, que apareció una foto en el diario diciendo “La Cofradía de los Cordobeses”… loco la mayoría, ninguno eran mis amigos, pero todos esos se colgaron, entraron… no que se colgaron, pero inconscientemente la prensa les dio centro y les dieron otras oportunidades, etc. Nada hubiese pasado si a mi no me hubiese pasado lo que me pasó”, insistió.

“Soy agradecido y feliz de que a mi gente le vaya bien. Cuando a mis amigos les va bien por ejemplo o alguien adquiere algo, yo me emociono, ¿me entendés? Pero yo sentía que al último, no sé, una de mis metas era comprarme mi casa y no recibí ninguna felicitación, al contrario, eran como críticas“, confesó.

¿Sentían envidia?, le preguntó Julián. “Yo sentía que mis logros no se los podía contar a mi gente. No sé”, dijo. “Sentí que al último me veían como una competencia y no como un amigo“, se lamentó.