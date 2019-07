¿Se viene una colaboración? Lucho Jara y Paloma Mami carretearon juntos en Santiago

Una de las postales que se robó todas las miradas este fin de semana fue la del encuentro entre Paloma Mami y el conductor de Mucho Gusto, Luis Jara, quienes coincidieron en una fiesta que se realizó en Santiago.

El otrora animador de Vértigo se presentó en el Parque Titanium, donde cantó su nueva canción junto a 330 AM, Enamorado, y fue ahí donde se encontró con la artista del momento.

“Lucho” publicó una imagen de su encuentro con Paloma Mami y desató una ola de especulaciones a las que el comunicador salió a responder. “¿Se viene una colaboración?”, fue lo que la gente le preguntó a lo que Jara les explicó que “no, nada que ver, ojalá. Me encanta su música, es una tremenda artista, me fascina su música, pero no hay nada”.