La artística fotografía de Kathy Contreras que publicó para protestar contra proyecto hidroeléctrico Alto Maipo

Me sumo a esta hermosa causa de proteger nuestra naturaleza, nuestros ríos, @noalaltomaipo , dar esta lucha pero desde una postura más amorosa, donde sumamos fuerzas corazones que resonamos con este andar de volver a la libertad que nos corresponde, al igual que a nuestra naturaleza, nuestros ríos, es nuestro derecho. Apoyo el @noalaltomaipo ya que nos dejarán sin agua, el agua que tu y tu familia consumen. El agua es un derecho humano, tu derecho. Gracias por la iniciativa e invitación a sumarme @katap_oficial y mi invitación será para una hermosa mujer también pro naturaleza @antonella_orsiniv para que sigamos sumando fuerzas en esta lucha por volver a nuestra libertad! 🙏❤️🌊🌱 FOTOGRAFÍA POR: @fotografiapatriciacardenas DIRECCIÓN DE ARTE, ESTILO Y MAQUILLAJE: @katap_oficial DISEÑADORA: @ONIRICA_ARTEVESTUARIO #noaltomaipo @noalaltomaipo #salvemoselrio #estaentusmanos