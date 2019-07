"Yo no juzgo a nadie": Kel Calderón responde a críticas por su look en el Salar de Atacama

La abogada e influencer Raquel Calderón se encuentra de paseo en el Salar de Atacama, desde donde ha compartido varias fotografías en su cuenta de Instagram, tanto en el perfil como en sus Stories.

Sin embargo llamó la atención su vestimenta en dicho sector de Chile. Lejos de vestir con parka, zapatillas y ropa de trekking, Kel llevó tacos y cartera, recibiendo diversas críticas.

“Pero, linda, ¿vas de compras o a pasear? Mínimo zapatillas y un buzo”, “Menos mal que llevaste cartera, niña jajaja. Súper lógica”, “Te ves linda, pero por qué con chauchera jajaja”, “Un consejo: lleven unas buenas zapatillas de trekking, porque hay harto que caminar por cerros y montañas”; “La ropa súper ad hoc jajaja” fueron algunos comentarios.

Kel no se quedó callada y respondió: “Para las personas que les molesta la forma en que me visto … xq? si yo me siento cómoda y no molesto a nadie? Yo no juzgo a nadie que ande con zapatos de trekking o de parca 🤷🏽‍♀️ no le veo nada de malo a vestirse como te sientas mejor en la situación que sea 💕 ¿que opinan ustedes?”

Su comentario recibió respaldo de otros seguidores que recordaron de todas formas las características del desierto:

“Bien Kel , tú no tienes que cambiar porque a la gente le molesta tu forma de vestir, somos libres y nos vestimos y hacemos lo que queramos”; “Cada uno se viste como se siente más cómoda y punto 🙂 ojala yo hubiera andado así jajajaja pero mi consejo es que para los geiser vayas bien abrigada porque el frío que se siente es TREMENDO su calcetín de polar y mínimo”; Yo llegue de taco y brillos a San Pedro a pasar fiesta de año nuevo !! Así que da lo mismo”, fueron los comentarios de apoyo.