Hija de 11 meses de Faloon vivió difícil momento: estuvo 6 días internada en la clínica

Faloon Larraguibel había dejado entrever que algo malo estaba pasando con su hija de 11 meses de vida, Augusta. A través de sus redes sociales había revelado que estaban pasando por un “difícil momento”, pero que esperaban salir adelante. Algo que, afortunadamente, sucedió.

La ex chica “Yingo” conversó con Las Últimas Noticias y detalló que la menor estuvo seis días internada en la Clínicas Las Condes por neumonía. Todo empezó por un virus sincicial que se contagió la niña en la sala cuna y que derivó a una infección el pulmón.

“Augusta estaba saturando bajísimo, en 82% (la saturación de oxígeno en la sangre normal debiera ir entre un 95 y un 100%)”, dijo. Al conocer este diagnóstico en un centro asistencial de Chicureo, fue derivada rápidamente en ambulancia hasta la clínica, en donde pasó sus días en la unidad de cuidados intermedios.

El tratamiento fue “mucho oxígeno con cánula en su vena, antibiótico cada 8 horas, puff broncodilatador cada 10 minutos y kinesiología tres veces al día», explicó la madre.

“Es que una lo ve como un resfrío, no le toma tanto el peso. A veces, uno no capta cuando se le hunden las costillas al respirar. Pero es cuático. Imagínate que si yo no hubiera ido (el viernes a urgencia), mi Tuta se me hubiera ido en la noche“, explicó Larraguibel.

Tras ser dada de alta, Augusta quedó con kinesiólogo por cinco días, antibiótico (Amoxicilina), puff cada cuatro horas y nada de visitas.

“No está del todo recuperada, entonces tengo que cuidarla mucho”, concluyó Faloon.